Девушка Тимати высказалась о том, что мать рэпера перерезала пуповину их дочери

Валентина Иванова, девушка рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, заявила о том, что не видит никаких проблем в том, что мать певца Симона Черноморская перерезала пуповину ее новорожденной дочери Эмме.
— Симона — лучшая! Мне так повезло со свекровью. Она самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это. Она очень мудрая и умная женщин, — подчеркнула Иванова.
Тимати стал отцом 8 августа — на свет появилась девочка по имени Эмма. Перерезание пуповины доверили бабушке девочки — маме артиста Симоне. По словам Юнусовой, она испытала невероятные эмоции от появления третьего внука.
Тимати известен романами с моделями, сейчас он в отношениях с Валентиной Ивановой. Психолог Адиля Бурова убеждена, что исполнитель не видит жену ни в одной из своих женщин. Она допустила, что место супруги в его жизни может быть занято мамой.
Юнусова также высказалась об Ивановой в личном блоге. Подписчики уже спрашивали Симону, что ей больше всего нравится в новой избраннице сына. Тогда она ответила, что Валентина — первая девушка, которая «действительно заботится» о ее сыне. Также женщина подчеркнула, что ее подкупает искренность Ивановой.
