В Казани отремонтировали улицу Октябрьскую

Улицу Октябрьскую отремонтировали в Ново-Савиновском районе Казани по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
На объекте от улицы Гагарина до улицы Восстания уложили верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона площадью более 6 тысяч квадратных метров, отремонтировали тротуары и заменили бордюры. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установили знаки и нанесли разметку.
Отметим, дорога обеспечивает подъезд к школе № 43, детскому саду № 315 и диспансерно-поликлиническому отделению № 2.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.