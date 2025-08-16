Ричмонд
В Казани отремонтировали улицу Октябрьскую

Дорога обеспечивает подъезд к школе, детскому саду и диспансерно-поликлиническому отделению.

Улицу Октябрьскую отремонтировали в Ново-Савиновском районе Казани по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

На объекте от улицы Гагарина до улицы Восстания уложили верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона площадью более 6 тысяч квадратных метров, отремонтировали тротуары и заменили бордюры. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установили знаки и нанесли разметку.

Отметим, дорога обеспечивает подъезд к школе № 43, детскому саду № 315 и диспансерно-поликлиническому отделению № 2.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.