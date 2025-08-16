В Ростове начали ремонт развязки на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской

В Ростове-на-Дону приступили к ремонту кольцевой развязки на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Как сообщил в Телеграм глава города Алексей Скрябин, подрядная организация уже начала демонтаж бордюрного камня и подготовку тротуаров под новое асфальтовое покрытие.
В рамках ремонта полностью заменят дорожное покрытие на площади 5 180 кв. метров, укрепят основание, обновят бортовые камни и приведут в порядок тротуары. Также запланирован перенос остановки с северной стороны улицы Таганрогской — для этого обустроят заездной карман и новую остановочную площадку.
Работы должны завершить до конца августа. Александр Скрябин призвал водителей набраться терпения и по возможности использовать объездные маршруты, чтобы минимизировать неудобства. Этот ремонт — часть программы по благоустройству въездов в Ростова.