В Ростове начали ремонт развязки на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской

В Ростове-на-Дону приступили к ремонту кольцевой развязки на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Как сообщил в Телеграм глава города Алексей Скрябин, подрядная организация уже начала демонтаж бордюрного камня и подготовку тротуаров под новое асфальтовое покрытие.