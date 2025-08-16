NPR: в отеле Анкориджа нашли документы якобы Госдепа по встрече Путина и Трампа

Кроме того, в документах приводится рассадка гостей на планировавшемся обеде «в честь Его Превосходительства Владимира Путина», а также меню. Из него следует, что гостям должны были подать зеленый салат с уксусной заправкой на основе шампанского, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, стейки филе-миньон из говяжьей вырезки в коньячно-перечном соусе или палтус по классическому аляскинскому рецепту, картофельное пюре со сливочным маслом и запеченную спаржу, а также крем-брюле с мороженым на десерт. Телекомпания NBC ранее сообщала, что в расписании Трампа в Анкоридже значился рабочий обед с российским коллегой, однако после переговоров он был отменен.