В 26 населенных пунктах Башкирии установили базовые станции мобильной связи

Новые базовые станции мобильной связи установили за полгода в 26 населенных пунктах Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития государственного управления.
«Благодаря федеральному проекту “Устранение цифрового неравенства 2.0” за первые шесть месяцев этого года удалось обеспечить еще 7523 жителя малых населенных пунктов сотовой связью и высокоскоростным интернетом стандарта четвертого поколения. Теперь они могут пользоваться порталом “Госуслуги”, проходить обучение онлайн, делать покупки, смотреть фильмы и слушать музыку», — рассказал министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин.
В этом году проект был расширен: в него вошли 692 населенных пункта Башкирии с количеством жителей от 100 до 1000. Базовые станции мобильной связи уже установили в деревнях Сюрбаево, Идяш-Кускарово, Айтмембетово, Старокарагушево, Сулейманово и еще 21 населенном пункте.
«В первом полугодии “Ростелеком” обеспечил мобильной связью 26 населенных пунктов в 19 районах республики. До 25 декабря провайдер планирует подключить еще 61. В этом году наша компания впервые запустила в эксплуатацию в Башкортостане базовые станции отечественного производства: 12 вышек расположены в Бикшикове, Калканове, Орловке, Кутуеве, Новых Карьявдах и других поселениях», — сообщил генеральный директор «Ростелекома» в Башкирии Сергей Нищев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.