Семьи погибших при ЧП в Рязанской области получат выплаты в 1,5 млн рублей

Семьи погибших и пострадавших в результате ЧП на одном из предприятий в Рязанской области получат выплаты от властей региона. Об этом заявил губернатор области Павел Малков.
«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе: 1 567 500 рублей семьям погибших, от 313 500 до 627 000 рублей пострадавшим», — написал политик в личном Telegram-канале.
Малков отметил, что суммы выплат для семей пострадавших при ЧС будут зависеть от ущерба, причиненного здоровью. Также финансовая поддержка будет оказана жителям населенного пункта Лесной, имущество которых пострадало в результате инцидента.
Ранее KP.RU сообщал, что трагедия произошла на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. В результате взрыва пороха и последующего пожара на территории цеха погибли 11 человек, еще 130 пострадали.