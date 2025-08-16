Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с президентом США Дональдом Трампом отказался вывести Вооружённые силы Украины с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.
По данным издания The Washington Post, ссылающейся на собственный источник, переговоры Трампа с Зеленским и главами европейских стран после саммита на Аляске прошли в более напряжённой обстановке, чем обсуждения на предыдущей неделе.
Ранее глава Соединённых Штатов Америки сообщил лидерам европейских государств, что передача Российской Федерации всей территории Донбасса может способствовать скорейшему заключению мирного договора. Также известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии саммита между Россией и США на Аляске устроил дерзкую выходку.