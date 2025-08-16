Отдал всю жизнь работе, но так и не помирился с дочкой: карьера и жизнь Олега Табакова

Олег Табаков мог отметить 90-летие 17 августа 2025.
Имя Олега Табакова вписано в историю театра и кино золотыми буквами. Его обожали зрители и уважали коллеги и критики. Он был актером с неисчерпаемой харизмой, режиссером с железной волей и педагогом, открывшим дорогу в профессию целому поколению артистов. Сегодня, 17 августа, Олегу Табакову могло бы исполниться 90 лет. URA.RU вспоминает биографию знаменитого артиста.
Детство и юность Олега Табакова.
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей. Его отец, Павел Кондратьевич Табаков, был хирургом, а мать, Мария Андреевна Березовская, работала терапевтом. Первые годы жизни будущий артист ютился в коммунальной квартире. Все детство Табакова окружали любящие люди: его ранние воспоминания были связаны с родителями, бабушкой, дядей и тетей, а также братом и сестрой от предыдущих браков родителей.
Идиллия детства закончилась с началом Великой Отечественной войны. Летом 1941-го отец Олега Табакова ушел добровольцем на фронт, а мать вместе с детьми была эвакуирована в небольшой городок Эльтон, где она работала врачом в госпитале. После окончания войны родители Табакова развелись, и вернувшись в Саратов Олег остался с матерью.
В подростковом возрасте мальчик едва не пошел по кривой дорожке, связавшись с уличной компанией. Спасением для Олега Табакова стала драматическая студия «Молодая гвардия» при саратовском Дворце пионеров. Руководила студией талантливая педагог Наталья Сухостав, которую сам Табаков позже назовет своей «крестной матерью в профессии». Именно там он впервые вышел на сцену, сыграл первые роли и понял, что хочет связать жизнь с театром.
«Актером я был всегда, с рождения. И ни на какую другую должность не променяю эту профессию», — признавался Олег Табаков в интервью «Свободной Прессе».
Олег Табаков с юности загорелся идеей стать артистомФото: РИА Новости.
После окончания школы юноша отправился в Москву поступать в театральный вуз. Табаков сразу подал документы и в Школу-студию МХАТ, и в ГИТИС — и был принят в оба заведения. Выбор пал на МХАТ, который он считал лучшим театральным вузом страны. Его курсом руководил легендарный педагог Василий Топорков. Вместе с Табаковым учились будущие звезды сцены — Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Валентин Гафт, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина.
Олег Табаков в театре.
Диплом МХАТа Олег Табаков получил в 1957 году и по распределению оказался в Театре имени Станиславского. Но вскоре судьба свела начинающего артиста с Олегом Ефремовым и группой единомышленников, решивших создать собственный театр. Так в 1956 году родился «Современник» — студия молодых актеров, которая позже стала одним из главных театров страны.
В первых постановках «Современника» Табаков играл студентов и молодых людей с «чистыми глазами». Его герои были искренними, прямыми, готовыми спорить и отстаивать правду — именно такими видели свое поколение драматурги того времени. Но вскоре он начал пробовать себя и в характерных, и в отрицательных ролях.
В 1970 году Олег Табаков возглавил театр «Современник’Фото: Global Look Press.
Когда в 1970 году Ефремов ушел во МХАТ, Табаков возглавил театр. Он оказался строгим руководителем, не прощающим халтуры. Однажды Табаков даже уволил актера Олега Даля за выход на сцену в нетрезвом виде. Олег Павлович считал театр «большой семьей», в которой царят дисциплина и справедливость.
В 1986 году он основал собственный театр-студию, мечту всей своей жизни, — «Табакерку». Первая постановка, «Кресло» по повести Юрия Полякова, сразу собрала аншлаг. «Табакерка» стала площадкой для новых актеров и режиссеров, местом экспериментов и открытий.
Фильмы с Олегом Табаковым.
Карьера Олега Табакова в кино началась еще в студенческие годы. Его дебютом стала роль Саши Комлева в фильме Михаила Швейцера «Саша вступает в жизнь» (1956). Затем, начиная с конца 1950-х годов, Табаков стал появляться в кино все чаще, и вскоре его стали узнавать на улицах.
В 1960-е актер сыграл на экране так называемых «розовских мальчиков» — героев пьес Виктора Розова, воплощавших лучшие качества «шестидесятников». Его герои — Олег Савин («Шумный день»), Виктор Булыгин («Люди на мосту»), Саша Егоров («Испытательный срок») — стали символами нового времени.
Но Табаков быстро вышел за рамки этого амплуа. В «Живых и мертвых» он сыграл лейтенанта Крутикова — свою первую отрицательную роль. В грандиозной эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» он предстал перед зрителями в роли Николая Ростова, а в 1973 году прославился на весь СССР ролью генерала Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны».
Олег Табаков сыграл в более чем 220 фильмовФото: Global Look Press.
Среди других знаменитых экранных образов артиста — «голубой воришка» Альхен из «12 стульев» Марка Захарова, король Людовик XIII из мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетера», Илья Обломов в «Нескольких днях из жизни Обломова» Никиты Михалкова, харизматичный персонаж в «Человеке с бульвара Капуцинов».
Также Олег Табаков прославился на всю страну как актер озвучания. Миллионы детей и взрослых знали его голос по коту Матроскину из «Простоквашино». Позже именно Табакова пригласили дублировать и знаменитого голливудского кота Гарфилда.
В фильмографии актера — более 220 картин. Даже появившись всего на пару сцен, артист умел запомниться зрителям. До сих пор Олега Табакова называют одним из самых лучших и ярких актеров в истории советского кино.
Личная жизнь Олега Табакова.
Личная жизнь Олега Павловича была такой же драматичной, как и его роли на экране. Впервые он женился в конце 1950-х годов. Его избранницей стала однокурсница по Школе-студии МХАТ актриса Людмила Крылова. Их роман вспыхнул еще во время учебы, и вскоре после выпуска они сыграли свадьбу.
Молодожены работали в одних театрах и часто выходили на сцену в одних спектаклях. На протяжении тридцати пяти лет Крылова оставалась верной спутницей актера, с которой он разделял и трудные периоды в «Современнике», и радости первых больших успехов. В этом браке у Олега Табакова родились сын Антон и дочь Александра.
Со стороны семья казалась благополучной, однако в действительности отношения с годами сошли на нет. Табаков все чаще проводил в театре свое время и жил исключительно работой.
Дочь так и не смогла простить Олегу Табакову его уход из семьиФото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
В середине 1980-х жизнь артиста изменила встреча с молодой студенткой Мариной Зудиной. Она училась на его курсе, и сначала он был для нее лишь педагогом и наставником. Но со временем их общение переросло в роман, который невозможно было скрыть.
«Думаю, что жена догадывалась — но я никогда не обсуждала. Это их отношения. Я не собиралась ничего разрушать. Я не хотела быть женой Олега Павловича, не думала, что рожу детей», — признавалась Марина Зудина в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Для Людмилы Крыловой новость об измене мужа стало тяжелым ударом, и после долгих лет совместной жизни семья распалась. Развод сопровождался громким скандалом: одни осуждали актера за предательство, другие оправдывали его, считая, что он последовал велению сердца.
Во второй раз Олег Табаков женился в 1995 году. Его новая семья с Мариной Зудиной долго вызывала споры: тридцатилетняя разница в возрасте казалась многим непреодолимой пропастью. Но вопреки предсказаниям скептиков их союз оказался прочным. Зудина не только стала верной женой, но и надежным помощником в рабочих делах. У них родились двое детей — сын Павел и дочь Мария.
Отношения с детьми от первого брака складывались непросто. Сын Антон сумел простить отца и со временем наладил с ним контакт, хотя выбрал другой путь и ушел из актерской профессии, занявшись бизнесом. С дочерью Александрой ситуация оказалась тяжелее: она болезненно пережила развод родителей, отказавшись налаживать контакт с отцом.
Олег Табаков всю жизнь жил так, как подсказывало сердцеФото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
Сам Табаков признавался, что не был идеальным мужем и отцом, но жил так, как подсказывало сердце. Его личная жизнь, полная страстей, разрывов и новых начал, вызывала споры и осуждения, но он никогда не сожалел о сделанном выборе.
Последние годы Олега Табакова.
Даже в преклонном возрасте Табаков оставался деятельным и энергичным. В 2000 году он возглавил МХТ имени Чехова, обновив репертуар и пригласив в театр молодых режиссеров. Одновременно он продолжал руководить «Табакеркой», сочетая административную работу с преподаванием.
В 2016 году сбылась еще одна мечта — открылась новая сцена театра Табакова на Сухаревской площади. Современное здание с просторным залом и компьютеризированной техникой стало настоящим подарком актеру.
В 2017 году «Табакерка» отметила 30-летие. На юбилейном фестивале собрались все, кто стоял у истоков театра. Для самого Табакова это был праздник, доказывающий важность его многолетнего труда в профессии.
Смерть Олега Табакова.
Осенью 2017 года здоровье артиста резко ухудшилось. Олега Табакова госпитализировали с воспалением легких, позже у него развился сепсис. Несмотря на усилия врачей, организм 82-летнего актера не выдержал. 12 марта 2018 года Олег Табаков скончался в Москве от сердечного приступа.
Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 годаФото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press.
Прощание состоялось на сцене МХТ имени Чехова, где артист проработал многие годы. Даже смерть не примирила Олега Табакова с первой супругой и дочерью — они не пришли на похороны легендарного актера.
Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с другими великими деятелями культуры. Смерть Олега Павловича стала не только личной трагедией для его семьи, но и невосполнимой утратой для миллионов зрителей, выросших на его голосе, улыбке и неповторимой харизме.