Воронежские студенты смогут оформлять образовательный кредит по новым правилам с 1 сентября

Такие кредиты позволяют оплачивать обучение бакалавриата, специалитета и магистратуры на льготных условиях: во время учебы и в течение девяти месяцев после окончания курса заемщик платит только проценты, основной долг гасится после окончания льготного периода.
Для оформления образовательного кредита студентам достаточно предоставить паспорт, договор с вузом и счет на оплату. Подтверждать доход при этом не требуется. Лимит кредита банк одобряет на весь срок обучения, но средства расходуются частями по мере необходимости, а проценты начисляются только на использованную сумму.
С 1 сентября правительство начнет устанавливать контрольные цифры платного приема и сократит перечень специальностей и направлений, обучение по которым можно оплачивать льготным кредитом. Студенты смогут погашать кредит досрочно, что позволит уменьшить переплату.
В период действия льготного кредита ежемесячные выплаты составят несколько сотен или несколько тысяч рублей в зависимости от года обучения и выбранной программы, а после окончания льготного периода платежи вырастут.