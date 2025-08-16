Воронежские студенты смогут оформлять образовательный кредит по новым правилам с 1 сентября

Для оформления образовательного кредита студентам достаточно предоставить паспорт, договор с вузом и счет на оплату. Подтверждать доход при этом не требуется. Лимит кредита банк одобряет на весь срок обучения, но средства расходуются частями по мере необходимости, а проценты начисляются только на использованную сумму.