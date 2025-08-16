В Санкт-Петербурге состоится молодежный форум «Мы с Невы»

Второй Всероссийский молодежный гражданский форум «Мы с Невы» пройдет в Санкт‑Петербурге с 5 по 7 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Форум состоится под девизом «Мечтай. Созидай. Приумножай». Ключевым днем станет 6 сентября. На площадке Vokzal 1853 сосредоточатся основные мероприятия программы. В лекционной зоне пройдут встречи с лидерами креативных индустрий, представителями бизнеса, общественными деятелями, молодыми предпринимателями. В своих выступлениях спикеры раскроют лайфхаки построения карьеры и поделятся профессиональным опытом.
Участников также ждут занятия в творческих мастерских под руководством опытных художников, музыкантов и педагогов. За несколько часов все желающие смогут разработать собственный небольшой проект, освоить новые профессиональные приемы и получат готовую работу для личного портфолио.
Отдельным ярким событием форума станет выставка молодежных организаций. На ней можно будет познакомиться с работой молодежных советов Санкт‑Петербурга, принять участие в интерактивах, получить новые знания и навыки на специально подготовленных площадках.
Участие в мероприятии бесплатное, заявки принимаются до 17 августа через платформу «Молодежь России».
Напомним, в прошлом году форум собрал 500 участников и более 1000 гостей из разных регионов России и стран зарубежья, включая Индию, Белоруссию и Вьетнам.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.