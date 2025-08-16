В Санкт-Петербурге состоится молодежный форум «Мы с Невы»

Второй Всероссийский молодежный гражданский форум «Мы с Невы» пройдет в Санкт‑Петербурге с 5 по 7 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.