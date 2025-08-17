Штормовые предупреждения на воскресенье объявлены во всех областях Казахстана

В области Улытау 17 августа на севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке и в центре временами порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре — высокая пожарная опасность. В Жезказгане 17 августа ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 метров в секунду.