Штормовые предупреждения на воскресенье объявлены во всех областях Казахстана

«17 августа днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду.
В области Улытау 17 августа на севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке и в центре временами порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре — высокая пожарная опасность. В Жезказгане 17 августа ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 метров в секунду.
В Карагандинской области 17 августа на севере и востоке ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области временами порывы 15−20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда.: 17 августа ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области 17 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматинской области 17 августа на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге и в горных районах порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве 17 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области 17 августа днем на западе и севере ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на западе, севере и юге ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, северо-западный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 17 августа ожидается гроза.
В Жамбылской области 17 августа в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре высокая пожарная опасность. В Таразе 17 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Абай 17 августа ночью ожидается гроза. Днем на севере и востоке гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге и в центре 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 17 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области 17 августа на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 17 августа днем на северо-востоке ожидается гроза. Ветер западный и северо-западный, днем в центре порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая пожарная опасность. В Кызылорде 17 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области 17 августа ночью и утром на севере ожидается туман. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 17 августа ночью на севере ожидается гроза. Днем гроза, на западе и юге град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и юге 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 17 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области 17 августа на западе, севере и юге ожидаются сильный дождь, днем град и шквал. Гроза. Ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 17 августа ожидается гроза.
В Павлодарской области 17 августа ночью на юге и востоке ожидается гроза, днем на западе, севере и востоке ожидаются гроза, град и шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-западный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 17 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Атырауской области 17 августа на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая пожарная опасность.
В Костанайской области 17 августа на севере, востоке и юге ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере и западе туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 17 августа ожидается гроза.
В области Жетысу 17 августа ночью на востоке, в центре и горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду.