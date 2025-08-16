Рэпер Моргенштерн* подал заявление о ликвидации своего бизнеса

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* подал в Федеральную налоговую службу заявление о ликвидации своего индивидуального предпринимательства (ИП). Организация официально перестанет существовать с 25 августа по решению ведомства. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Моргенштерн* 4 июля покинул реабилитационный центр после почти пяти месяцев лечения от зависимостей. По словам артиста, он изначально не воспринимал реабилитацию всерьез и планировал покинуть учреждение через месяц.
Уже 6 августа рэпер вышел на связь с фанатами и поделился результатами лечения от зависимостей. По его словам, он добился значительного прогресса в отказе от вредных привычек. Певец уточнил, что в его жизни к тому моменту не было алкоголя 200 дней, наркотиков — 180 дней, а никотина — 60.
Кроме того, СМИ сообщали, что артист выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро. Для чихуа-хуа и еще 20 приглашенных собак Моргенштерн* споет такие хиты, как «Cadillac», «Ратататата», «Aristocrat».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.