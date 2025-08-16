Рэпер Моргенштерн* подал заявление о ликвидации своего бизнеса

Уже 6 августа рэпер вышел на связь с фанатами и поделился результатами лечения от зависимостей. По его словам, он добился значительного прогресса в отказе от вредных привычек. Певец уточнил, что в его жизни к тому моменту не было алкоголя 200 дней, наркотиков — 180 дней, а никотина — 60.