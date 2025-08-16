Популярная певица неожиданно умерла перед своим концертом

Японская актриса и певица Томоэ Хатта, известная под псевдонимами Томо Сакураи и Акира-тян, скончалась незадолго до своего 54-летия, за неделю до своего концерта в Токио. Об этом пишет портал Sponichi.
За неделю до запланированного концерта в Токио, 10 августа, певица сообщила о своей госпитализации и отмене шоу. Состояние Хатты в больнице ухудшалось, и 13 августа она умерла. Причиной смерти стал рак с метастазами.
Томоэ Хатта родилась 10 сентября 1971 года в Тибе. Она принимала участие в озвучивании популярных аниме, таких как «Атака титанов», «Покемон» и «Самурай Икс».
Свою карьеру Хатта начала в 14 лет в группе Kiss Fairless. Позже она участвовала в айдол-проекте Lemon Angel и записала пять альбомов в составе группы Акира-тян. С 2016 по 2019 год артистка была вынуждена прервать карьеру из-за проблем с голосом.
Читайте также: «Ушел из жизни актер Владимир Шустов».