В Тверской области обновили участок дороги Западная Двина — Жарковский

Участок дороги Западная Двина — Жарковский протяженностью 46 км отремонтировали в Тверской области на год раньше срока. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональной дирекции территориального дорожного фонда.
На трассе уложили новое покрытие, отремонтировали три моста, а также обновили съезды и заездные карманы. Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты расчистили полосу отвода, укрепили обочины, обновили 19 посадочных площадок, установили 870 дорожных знаков, барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку.
Автомобильная дорога Западная Двина — Жарковский связывает Верхневолжье с соседней Смоленской областью, а также обеспечивает транспортную доступность поселка Жарковского, соединяя его с Западной Двиной и федеральной трассой М-9 «Балтия». По дороге проходят несколько школьных и пассажирских маршрутов перевозок. Кроме того, трасса ведет к главной достопримечательности Западнодвинского и Жарковского округов — системе озер, часть из которых являются особо охраняемыми природными территориями.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.