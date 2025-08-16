В Тверской области обновили участок дороги Западная Двина — Жарковский

Автомобильная дорога Западная Двина — Жарковский связывает Верхневолжье с соседней Смоленской областью, а также обеспечивает транспортную доступность поселка Жарковского, соединяя его с Западной Двиной и федеральной трассой М-9 «Балтия». По дороге проходят несколько школьных и пассажирских маршрутов перевозок. Кроме того, трасса ведет к главной достопримечательности Западнодвинского и Жарковского округов — системе озер, часть из которых являются особо охраняемыми природными территориями.