В Курской области мужчина с сыном погибли в ходе атаки беспилотника ВСУ

В Курской области в результате атаки украинского дрона погибли мужчина и его 13-летний сын. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились 52-летний мужчина и его сын. В результате удара начался пожар.
«Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте», — проинформировал Хинштейн.
Ранее врио губернатора Курской области сообщил о гибели женщины в результаты удара ВСУ. Позже выяснилось, что она работала воспитателем в младшей группе детского сада.
