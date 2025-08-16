Ричмонд
В Курской области мужчина с сыном погибли в ходе атаки беспилотника ВСУ

Дрон противника атаковал автомобиль, в котором находились ребёнок с отцом.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области в результате атаки украинского дрона погибли мужчина и его 13-летний сын. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились 52-летний мужчина и его сын. В результате удара начался пожар.

«Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте», — проинформировал Хинштейн.

Ранее врио губернатора Курской области сообщил о гибели женщины в результаты удара ВСУ. Позже выяснилось, что она работала воспитателем в младшей группе детского сада.

