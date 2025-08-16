Документы Госдепа США о встрече Путина и Трампа найдены в гостинице в Анкоридже

Документы, предположительно, Госдепартамента США о встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, были обнаружены в гостинице в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщает Национальное общественное радио США.
Как отмечает источник, посвященные саммиту материалы, включающие в себя восемь страниц документов с пометками Госдепа, были найдены постояльцами Hotel Captain Cook в одном из принтеров, размещенных в гостинице для общего пользования.
Они включают в себя предположительное расписание саммита, а также состав делегаций России и США с пометками относительно фамилий российских представителей и их правильного произношения. Также в материалах была описана рассадка гостей на запланированном обеде и меню, которое должны были предложить членам делегаций.
Представители Национального общественного радио США назвали инцидент «очередным проколом» администрации Трампа, который поставил под сомнение соблюдение норм безопасности чиновниками Белого дома.
Ранее KP.RU сообщал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, а также делегаций России и США, продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров лидеры стран выступили с аккуратными заявлениями для прессы, а затем покинули Аляску.