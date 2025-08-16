В Ростовской назвали самые подешевевшие и подорожавшие продукты

В то же время больше всего подорожали сухие приправы и специи — их средняя цена выросла с 2084,22 до 2148,15 рубля за килограмм. Свинина прибавила в стоимости с 402,80 до 406,82 рубля, а куриные яйца, напротив, подешевели с 83,08 до 79,75 рубля за десяток. При этом баранина почти не изменилась в цене, подорожав всего на 8 копеек.