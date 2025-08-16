В Ростовской назвали самые подешевевшие и подорожавшие продукты

В июле 2025 года в Ростовской области сильнее всего подешевел картофель, а среди подорожавших товаров лидируют сухие специи и свинина. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, сравнившего цены июня и июля.
Наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель — его стоимость упала с 90,51 до 67,05 рубля за килограмм. Также заметно подешевели свежая капуста (с 57,85 до 45,63 рубля), лук (с 71,88 до 62,30 рубля) и свекла (с 80,70 до 57,04 рубля). Среди фруктов и овощей снизились цены на помидоры, огурцы и бананы.
В то же время больше всего подорожали сухие приправы и специи — их средняя цена выросла с 2084,22 до 2148,15 рубля за килограмм. Свинина прибавила в стоимости с 402,80 до 406,82 рубля, а куриные яйца, напротив, подешевели с 83,08 до 79,75 рубля за десяток. При этом баранина почти не изменилась в цене, подорожав всего на 8 копеек.
