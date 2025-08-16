Reuters: Зеленский отказался отдать России весь Донбас в обмен на мирное соглашение

Украинский президент Владимир Зеленский отказался отдать России весь Донбасс в обмен на заморозку фронта по текущей линии соприкосновения и заключение мирного соглашения. Об этом в субботу, 16 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.