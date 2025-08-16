Ричмонд
Reuters: Зеленский отказался отдать России весь Донбас в обмен на мирное соглашение

Украинский президент Владимир Зеленский отказался отдать России весь Донбасс в обмен на заморозку фронта по текущей линии соприкосновения и заключение мирного соглашения. Об этом в субботу, 16 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

— Зеленский отклонил это требование, — говорится в материале.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что не располагает информацией о каком-либо предварительном соглашении о «воздушном перемирии» между Киевом и Москвой. Так он прокомментировал недавние сообщения СМИ, отметив отсутствие подтвержденных данных.

СМИ также сообщали, что Трамп обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что президент США заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

