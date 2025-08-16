В городах Ярославской области сделают архитектурную подсветку старых зданий

«Расширяем подход к ремонту фасадов в исторических центрах городов. Теперь при обновлении внешней части зданий сразу будем устанавливать и архитектурную подсветку. В этом году работы проведем на 14 объектах. Параллельно продолжаем устанавливать подсветку на знаковые сооружения региона: храмы, памятники, мосты, стелы, административные, культурные и образовательные учреждения. Всего в этом году архитектурное освещение получат около 50 таких объектов в разных округах Ярославской области», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.