В городах Ярославской области сделают архитектурную подсветку старых зданий

Архитектурная подсветка зданий появится в исторической части пяти городов Ярославской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Ремонт фасадов многоквартирных домов с последующей установкой архитектурно-художественной подсветки запланирован в исторической части Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска. Например, в областном центре будет украшен дом № 17 на улице Первомайской — объект культурного наследия XIX века «Усадебный комплекс купцов Пеговых».
«Расширяем подход к ремонту фасадов в исторических центрах городов. Теперь при обновлении внешней части зданий сразу будем устанавливать и архитектурную подсветку. В этом году работы проведем на 14 объектах. Параллельно продолжаем устанавливать подсветку на знаковые сооружения региона: храмы, памятники, мосты, стелы, административные, культурные и образовательные учреждения. Всего в этом году архитектурное освещение получат около 50 таких объектов в разных округах Ярославской области», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.