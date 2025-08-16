Травмированный Галкин* выступит в Литве: сколько стоят билеты

В описании концерта утверждается, что артист «точно знает, чего хочет зритель, и всегда дает это с тонкостью и мастерством. Его концерты — это всегда аншлаг. Он умеет находить отклик в сердцах самых разных зрителей, соединяя поколения и культуры». Видимо, в этот раз заявка не совсем сработала.