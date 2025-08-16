Ароматно, вкусно и гостеприимно. Каравай-фест «Бацькава булка» в четвертый раз собрал гостей

Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев после старта соревнований и вручения одному из передовиков жатвы Свислочского района ключей от новенького трактора, новинка фестиваля должна порадовать и удивить гостей. «Трактор-триал показывает мастерство, кстати, не только сельчан, но, видите, и работников других сфер, — сказал глава области. — Тут люди села собрались. Им интересен их прикладной вид спорта. И поэтому для них это очень здорово. А для нас, горожан, это тоже возможность посмотреть, что не только ралли Париж — Дакар есть или “Формула-1”. У участников сегодня минута славы, им есть что показать. Фестиваль удался, много гостей со всех регионов».