Почему разговор Лукашенко и Трампа стал ударом по европейской политике, пояснил Кедми

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента США Дональда Трампа и Президента Беларуси Александра Лукашенко продемонстрировал стратегический успех белорусской дипломатии и укрепление позиций на международной арене. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил военный эксперт и аналитик Яков Кедми.
По словам эксперта, Трамп разумно оценил ситуацию и стремится к конструктивным отношениям с Беларусью. «Потому что рассматривая Беларусь и Россию, Трамп разумно понял, что и с Беларусью надо налаживать хорошие отношения, конструктив. Для Беларуси, для Лукашенко это огромный успех. И это подтверждение того, что та политическая линия, которой он придерживался, себя оправдала. И у этого будет продолжение. Я не знаю, как будет выглядеть визит Трампа в Минск. Я думаю, он будет выглядеть великолепно. И как будет выглядеть визит Лукашенко в Соединенные Штаты — тоже интересно».
«Конец конфронтации». Кедми о значении встречи Путина и Трампа в Анкоридже.
Эксперт подчеркнул, что реакция европейских стран, особенно Литвы, оказалась бессильной перед ходом американской политики. «Он же (Трамп. — Прим. БЕЛТА) назвал Лукашенко Президентом Беларуси. Вот как вот эта Европа утрется этой пощечиной, все они. То есть вся безобразная, грязная, мелкая политика по отношению к Беларуси вот этим разговором выброшена на помойку там, где она должна была быть, и все их герои, на которых они базировались, которых они подкармливали, которых они раздували, они на той же помойке».
Яков Кедми отметил, что упоминание Трампом России, Китая, Индии, Индонезии и одновременно Беларуси свидетельствует о стратегическом успехе белорусской дипломатии. «Я думаю, что когда Трамп упоминает Россию, Китай, Индию, Индонезию, но продолжает говорить и о Беларуси тоже, это большой успех Беларуси, колоссальный», — подчеркнул эксперт. -0-