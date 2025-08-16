Почему разговор Лукашенко и Трампа стал ударом по европейской политике, пояснил Кедми

По словам эксперта, Трамп разумно оценил ситуацию и стремится к конструктивным отношениям с Беларусью. «Потому что рассматривая Беларусь и Россию, Трамп разумно понял, что и с Беларусью надо налаживать хорошие отношения, конструктив. Для Беларуси, для Лукашенко это огромный успех. И это подтверждение того, что та политическая линия, которой он придерживался, себя оправдала. И у этого будет продолжение. Я не знаю, как будет выглядеть визит Трампа в Минск. Я думаю, он будет выглядеть великолепно. И как будет выглядеть визит Лукашенко в Соединенные Штаты — тоже интересно».