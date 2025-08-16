Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковный производитель напитков увеличит выработку

Время протекания процесса планируют увеличить на 10%

Производитель безалкогольных напитков «Славичъ» из города Зарайска Московской области увеличит выработку в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки.

На предприятии уже прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций. Совместно с сотрудниками предприятия они определили пилотный поток реализации проекта — процесс изготовления напитков объемом 1,5 литра.

В компании планируют сократить время протекания процесса как минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 10%. В ближайшие месяцы на предприятии приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.