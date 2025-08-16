Подмосковный производитель напитков увеличит выработку

В компании планируют сократить время протекания процесса как минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 10%. В ближайшие месяцы на предприятии приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.