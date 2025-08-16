Подмосковный производитель напитков увеличит выработку

Производитель безалкогольных напитков «Славичъ» из города Зарайска Московской области увеличит выработку в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки.
На предприятии уже прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций. Совместно с сотрудниками предприятия они определили пилотный поток реализации проекта — процесс изготовления напитков объемом 1,5 литра.
В компании планируют сократить время протекания процесса как минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 10%. В ближайшие месяцы на предприятии приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.