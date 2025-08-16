Ричмонд
Август пылает, как никогда — горячо по всей стране: В Молдове опять +35

Какой будет погода в Молдове в воскресенье, 17 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем + 33, по ощущениям 34−35 и выше. Ветер 9 км/час, максимальные порывы — 22 км/час. В общем, почти тихо. Очень солнечно и без осадков. Ночью около 16 со знаком плюс.

В этот день в 2024 году было + 34. Ровно идём с прошлым годом.

На юге Молдовы днем до + 35, ночью — около +17. Переменная облачность.

На севере страны днем около 30 градусов со знаком плюс. Ночью около + 12. Ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Напомним, что из-за жары Государственная гидрометеорологическая служба объявила 17 августа в Молдове желтый код.

