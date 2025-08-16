Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NPR: Документы Госдепа по встрече Путина и Трампа нашли в отеле Анкориджа

Документы Государственного департамента по встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были найдены в отеле Анкоридже на Аляске. Об этом в субботу, 16 августа, сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

Документы Государственного департамента по встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были найдены в отеле Анкоридже на Аляске. Об этом в субботу, 16 августа, сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

По данным журналистов, восемь страниц с официальным пометками американского внешнеполитического ведомства попали в руки постояльцев гостиницы Hotel Captain Cook. Официальные документы лежали в одном из принтеров, предназначенных для общего пользования.

Обнаруженные бумаги включают расписание переговоров в узком и расширенном форматах. При этом фамилии представителей Москвы указаны с пояснениями относительно их правильного произношения. Кроме того, в документах приводится рассадка гостей на планировавшемся обеде.

— На страницах шесть и семь описывалось, как и для кого будет сервироваться обед на саммите. В меню, приложенном к документам, указывалось, что обед будет дан «в честь его превосходительства Владимира Путина», — говорится в материале.

Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь 16 августа по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше