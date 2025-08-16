Трамп: Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока я остаюсь президентом США

Ранее Си Цзиньпин уже выступал с заявлением о том, что США намеренно подталкивали Китай к нападению на Тайвань. При этом Пекин не поддался на провокации американской стороны, несмотря на поддержку Вашингтоном «сепаратистских сил», имеющихся на острове, а также продажу Тайваню вооружений.