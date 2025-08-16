Ричмонд
Трамп: Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока я остаюсь президентом США

Трамп заявил, что Китай не будет нападать на Тайвань, пока он занимает пост президента США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока он остается на посту лидера США. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью для телеканала Fox News.

«Он сказал мне: “Я никогда этого не сделаю, пока ты президент” но я очень терпелив, и Китай очень терпелив», — отметил Трамп.

Ранее Си Цзиньпин уже выступал с заявлением о том, что США намеренно подталкивали Китай к нападению на Тайвань. При этом Пекин не поддался на провокации американской стороны, несмотря на поддержку Вашингтоном «сепаратистских сил», имеющихся на острове, а также продажу Тайваню вооружений.

При этом госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Белый дом не поддерживает независимость Тайваня, надеясь решить вопрос относительно островного государства мирным путем.

