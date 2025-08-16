Педагог из Ярославля вышла в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

«“Сердце отдаю детям” — главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей. Он проводится в соответствии с задачами инициативы “Педагоги и наставники” нацпроекта “Молодежь и дети”, и его цель — создать эффективные условия для творческого и карьерного роста педагогов… Отрадно, что ярославские педагоги активно участвуют в конкурсном движении и год за годом входят в число лучших в стране», — рассказала министр образования региона Ирина Лобода.