Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог из Ярославля вышла в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

Наталья Кокина победила в региональном этапе.

Источник: Национальные проекты России

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в Ярославской области стала Наталья Кокина. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте образования.

Педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Витязь» из Ярославля теперь представит регион в финале конкурса, который пройдет в сентябре в Новосибирске.

«“Сердце отдаю детям” — главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей. Он проводится в соответствии с задачами инициативы “Педагоги и наставники” нацпроекта “Молодежь и дети”, и его цель — создать эффективные условия для творческого и карьерного роста педагогов… Отрадно, что ярославские педагоги активно участвуют в конкурсном движении и год за годом входят в число лучших в стране», — рассказала министр образования региона Ирина Лобода.

Отметим, по итогам заочного отбора в финале конкурса соберутся 100 победителей, по 10 человек в каждой номинации.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.