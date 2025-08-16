Педагог из Ярославля вышла в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в Ярославской области стала Наталья Кокина. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте образования.
Педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Витязь» из Ярославля теперь представит регион в финале конкурса, который пройдет в сентябре в Новосибирске.
«“Сердце отдаю детям” — главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей. Он проводится в соответствии с задачами инициативы “Педагоги и наставники” нацпроекта “Молодежь и дети”, и его цель — создать эффективные условия для творческого и карьерного роста педагогов… Отрадно, что ярославские педагоги активно участвуют в конкурсном движении и год за годом входят в число лучших в стране», — рассказала министр образования региона Ирина Лобода.
Отметим, по итогам заочного отбора в финале конкурса соберутся 100 победителей, по 10 человек в каждой номинации.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.