Японская певица и актриса внезапно умерла перед своим концертом

Ранее сообщалось, что в возрасте 43 лет скончалась южнокорейская актриса кино и дорам Ли Со И, известная по таким картинам, как «Скандал в Чхонддам-доне», «Король», а также «Мистер и Миссис Икс». Последняя дорама с её участием вышла в 2025 году «Страховка на случай развода».