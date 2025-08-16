Японская певица и актриса внезапно умерла перед своим концертом

Состояние здоровья Сакураи, госпитализированной 4 августа, резко ухудшилось за неделю до запланированного мероприятия в Токио. 13 августа, не дожив месяца до своего 54-летия, певица ушла из жизни. В официальном заявлении родственники выразили благодарность за поддержку, оказанную поклонниками при жизни артистки.
Близкие артистки извинились перед фанатами за то, что концерт был отменён. А также попросили окружающих уважать их частную жизнь в этот сложный период и сообщили, что прощание пройдёт в узком кругу родственников.
Томо Сакураи родилась 10 сентября 1971 года в Томо. Её творческий путь начался в 1987 году, когда она в 16-летнем возрасте стала участницей популярной айдол-группы Lemon Angel. За годы карьеры она записала пять студийных альбомов и приняла участие в 37 кинопроектах, включая озвучивание персонажей культовых аниме «Покемон», «Атака титанов» и «Самурай Икс».
