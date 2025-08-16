Трое человек заразились тропической «лихорадкой ленивца» в Великобритании

Роспотребнадзор задействовал на погранпунктах систему по выявлению симптомов лихорадки чикунгунья после вспышки болезни на юге Китая. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.