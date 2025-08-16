Ричмонд
Трое человек заразились тропической «лихорадкой ленивца» в Великобритании

Доктора диагностировали у трех жителей Великобритании вирус Оропуш, известный как «лихорадка ленивца», — тропическое заболевание, которое обычно встречается только в Бразилии.

Обычно эта инфекция вызывает легкие симптомы, которые проходят примерно через неделю после появления. Так, среди ее характерных признаков — лихорадка, головная боль, спазмы в мышцах и суставах, озноб, тошнота, чувствительность к свету и боль за глазами.

— Однако иногда вирус может поражать мозг, вызывая менингит или энцефалит. Порой это заболевание называют «лихорадкой ленивца», поскольку в природе оно встречается у ленивцев, а также у приматов и птиц, — передает таблоид Daily Mail.

Один человек умер от легионеллеза, также известно как «болезнь легионеров», после вспышки инфекции в районе Гарлем в Нью-Йорке.

Роспотребнадзор задействовал на погранпунктах систему по выявлению симптомов лихорадки чикунгунья после вспышки болезни на юге Китая. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.