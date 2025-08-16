«Минсктранс» сообщил об изменениях в движении столичного транспорта

С 21.00 16 августа до 0.30 17 августа в связи с ремонтными работами ул. Я. Купалы от пр. Независимости до ул. Интернациональной (не включая перекрестки) движение автобусного маршрута № 57 со стороны ДС Восточная будет следовать по ул. Я. Купалы, пр. Независимости, ул. Киселева, Куйбышева, Я. Купалы и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке о.п. Янки Купалы по пр. Независимости, в обратном направлении — без изменений. -0-