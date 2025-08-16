Ричмонд
Иммунолог рассказал, как не подхватить менингококк в России

Всплеск заболеваемости менингококковой инфекцией в России не свидетельствует о реальной угрозе и связан с особенностями статистического учета. Единственным способом борьбы является тщательный контроль за состоянием собственного здоровья. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Лучшей профилактикой менингококка является вакцинация.

«Единственная мера борьбы — следить за своим здоровьем и при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу, а не переносить все на ногах. Конечно, самая лучшая профилактика — это вакцинация», — передает слова Жемчугова радио Sputnik.

Кроме этого, врач подчеркнул, что менингококк чаще всего распространяется среди мигрантов, потому что их не обследуют. Жемчугов также отметил, что отсутствие контроля за здоровьем приезжающих осложняет ситуацию и может приводить к локальным вспышкам. Россиянам рекомендуется при первых признаках недомогания обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.