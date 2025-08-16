Иммунолог рассказал, как не подхватить менингококк в России

Кроме этого, врач подчеркнул, что менингококк чаще всего распространяется среди мигрантов, потому что их не обследуют. Жемчугов также отметил, что отсутствие контроля за здоровьем приезжающих осложняет ситуацию и может приводить к локальным вспышкам. Россиянам рекомендуется при первых признаках недомогания обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.