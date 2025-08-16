Ричмонд
В Брянске определили победительниц проекта «Мама-предприниматель»

Всего в конкурсе приняли участие 25 деловых женщин.

Победителей регионального этапа федерального проекта «Мама-предприниматель» определили 11 августа в центре «Мой бизнес» в Брянске, сообщили в учреждении. Конкурс проводится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам презентации бизнес-проектов победителем конкурса стала медовый сомелье Елена Подлесная, представившая оздоровительный проект «Сон на ульях». Автор проекта получила главный приз регионального этапа — 150 тыс. рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 25 предпринимательниц. Они прошли обучение в центре «Мой бизнес», в ходе которого научились создавать бизнес-план, презентовать и защищать его перед жюри.

«В этом году было много проектов, связанных с продуктами питания, а также социальных и помогающих направлений, связанных с разносторонней поддержкой населения. Большинство голосов отданы проекту “Сон на ульях”, явных аналогов которому у нас в регионе пока нет. Этот проект вдохновляющий и при этом жизнеспособный — он может найти отклик в сердце каждого жителя нашей области», — отметила бизнес-тренер центра «Мой бизнес» Елена Ботина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.