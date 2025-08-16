В Брянске определили победительниц проекта «Мама-предприниматель»

«В этом году было много проектов, связанных с продуктами питания, а также социальных и помогающих направлений, связанных с разносторонней поддержкой населения. Большинство голосов отданы проекту “Сон на ульях”, явных аналогов которому у нас в регионе пока нет. Этот проект вдохновляющий и при этом жизнеспособный — он может найти отклик в сердце каждого жителя нашей области», — отметила бизнес-тренер центра «Мой бизнес» Елена Ботина.