В больницу Туринска в Свердловской области поступило новое оборудование

Центральная районная больница города Туринска Свердловской области получила новые стоматологические установки в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в местной администрации.
Три новых аппарата установили в кабинетах терапевтического приема стоматологического отделения. Установки оснащены удобными креслами с регулируемыми подголовниками и плавным подъемом. Аппараты предназначены для всех видов терапевтических, ортопедических и хирургических работ в области стоматологии.
Пациенты уже отметили, что с современными установками кабинеты заметно преобразились и получать лечение на новом оборудовании удобно и функционально.
Напомним, Туринский район также получил 14 электрокардиографов, что позволило обеспечить все фельдшерско-акушерские пункты в районе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.