Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больницу Туринска в Свердловской области поступило новое оборудование

Получать лечение с его помощью стало удобно.

Центральная районная больница города Туринска Свердловской области получила новые стоматологические установки в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в местной администрации.

Три новых аппарата установили в кабинетах терапевтического приема стоматологического отделения. Установки оснащены удобными креслами с регулируемыми подголовниками и плавным подъемом. Аппараты предназначены для всех видов терапевтических, ортопедических и хирургических работ в области стоматологии.

Пациенты уже отметили, что с современными установками кабинеты заметно преобразились и получать лечение на новом оборудовании удобно и функционально.

Напомним, Туринский район также получил 14 электрокардиографов, что позволило обеспечить все фельдшерско-акушерские пункты в районе.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.