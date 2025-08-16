В Екатеринбурге прогремел праздничный салют

Красочные залпы были видны над акваторией Городского пруда. Посмотреть на фейерверк собрались тысячи людей. Теперь праздник завершился и посетители разъезжаются по домам. Поблизости от мест празднования их ожидают автобусы, трамваи и троллейбусы. А метрополитен работает до часу ночи.