Диетолог рассказала, почему ни в коем случае нельзя есть много соли

Кроме того, диетолог отмечает, что мозг является органом с высокой потребностью в энергии, его клетки — нейроны — требуют значительного количества кислорода и непрерывного кровотока. При избытке соли в организме происходит сужение кровеносных сосудов, из-за чего может развиться дефицит кислорода в мозговых тканях. Фесенко напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в сутки (примерно одна чайная ложка).