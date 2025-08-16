Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Абрамов объяснил, как продлить ресурс двигателя автомобиля

Чтобы продлить ресурс двигателя автомобиля, необходимо регулярно менять моторное масло — примерно каждые пять-шесть тысяч километров в сложных условиях эксплуатации. Об этом рассказал специалист Алексей Абрамов.

Чтобы продлить ресурс двигателя автомобиля, необходимо регулярно менять моторное масло — примерно каждые пять-шесть тысяч километров в сложных условиях эксплуатации. Об этом рассказал специалист Алексей Абрамов.

По словам эксперта, не менее важно своевременное обновление антифриза — раз в три-пять лет, в зависимости от типа. Он также настоятельно рекомендовал внимательно следить за состоянием воздушного, масляного и топливного фильтров, которые тоже стоит вовремя менять.

— Топливный фильтр защищает систему от грязи и воды в бензине. Его состояние влияет и на экономию топлива. Этот фильтр меняют реже, обычно на пробегах в 60−120 тысяч километров, — передает слова Абрамова «За рулем».

Министерство внутренних дел подготовило поправки об ужесточении требований к прохождению процедуры технического осмотра. Нововведением предлагается обязать операторов проверять привезенные на осмотр автомобили по федеральной базе такси.

Руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в требования по локализации машин могут добавить окраску кузова автомобилей краской отечественного производства.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше