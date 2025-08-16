Доктор рассказала, как снизить уровень стресса с помощью диеты

Доктор Гиллеспи рассказала, что регулярное употребление овощей и фруктов снижает уровень стресса.
Регулярное употребление овощей и фруктов помогает снизить уровень стресса. Об этом сообщает ведущий автор исследования, доктор Керри Гиллеспи.
«Женщины продолжают извлекать пользу от овощей при их потреблении до пяти и более порций в день, тогда как у мужчин эффект достигает пика при трех-четырех порциях», — передает слова Гиллеспи «Ридус». Она также подчеркнула, что исследование не доказывает возможность полного снижения стресса, но подтверждает важность такого питания.
Помимо этого, сообщается, что в работе ученые анализировали данные среди мужчин и женщин разного возраста. Выяснилось, что наибольший положительный эффект от растительных продуктов отмечался именно у женщин. При этом подчеркивается, что рацион, насыщенный овощами и фруктами, должен стать неотъемлемой частью профилактики стрессовых состояний и поддержания благополучия.