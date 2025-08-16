Ричмонд
Shaman выступил перед Ким Чен Ыном и всей КНДР: кадры с концерта, укрепившего связь двух народов. Фоторепортаж

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступил с концертом в Пхеньяне в рамках празднования 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На мероприятии присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

Shaman спел «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические песни.

«Популярный певец России Shaman пел песни “Моя Россия”, “Встанем” и другие патриотические песни, которые заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение», — отмечается в сообщении агентства. В КНДР отметили, что мероприятие открыло новую страницу в истории двустороннего культурного сотрудничества. Вместе с Дроновым на сцене выступили также ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и ансамбль песни и пляски ВДВ. Всем артистам выдали пышные букеты.

Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам «за подаренные впечатления». Он подчеркнул, что выступление стало «моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран — КНДР и РФ», «придало празднику особую радость и укрепило развивающуюся дружбу между странами».

Shaman выступил с концертом в Пхеньяне ЦТАК / kcna.kp/Концерт посвящен Дню освобождения, или Дню независимости Кореи от оккупации Японии ЦТАК / kcna.kp/На мероприятии присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын ЦТАК / kcna.kp/Концерт прошел в Пхеньянском дворце спорта ЦТАК / kcna.kp/Песни «заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение» ЦТАК / kcna.kp/Дронов прибыл в КНДР несколько дней назад с делегацией Минкультуры ЦТАК / kcna.kp/Среди зрителей также присутствовал председатель Госдумы России Вячеслав Володин ЦТАК / kcna.kp/Выступали также ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и ансамбль песни и пляски ВДВ ЦТАК / kcna.kp/Выступившим на концерте исполнителям вручили корзины цветов ЦТАК / kcna.kp/В КНДР назвали песни Дронова «преисполненными национальной эмоцией российскими шедеврами» ЦТАК / kcna.kp/Энергию и эмоции высоко оценила публика ЦТАК / kcna.kp/Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам ЦТАК / kcna.kp/В КНДР отметили, что мероприятие открыло новую страницу в истории двустороннего культурного сотрудничества ЦТАК / kcna.kp/Ким Чен Ын подчеркнул, что концерт стал «моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран — КНДР и РФ» ЦТАК / kcna.kp/

В зрительном зале рядом с Ким Чен Ыном расположился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Среди приглашенных присутствовали министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, министр культуры Сын Чон Гю, а также посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. Кроме того, мероприятие посетила представительная российская делегация во главе с замминистра культуры РФ Андреем Малышевым.

Выступление в Пхеньяне стало первым зарубежным сольным концертом для Дронова. По словам очевидцев, Shaman был тепло встречен не только на концерте, но и на улицах Пхеньяна: горожане узнавали его, приветствовали, жали руки. Во время выступления артист спустился со сцены к зрителям, размахивал флагами и обменивался улыбками с северокорейскими поклонниками. Из зала ему подпевали.

Концерт прошел 15 августа во Дворце спорта Пхеньяна и стал частью масштабных торжеств, посвященных годовщине освобождения Корейского полуострова. В августе 1945 года советские войска разгромили Квантунскую армию Японии, что привело к завершению многолетней оккупации региона.

Ранее Ким Чен Ын провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава КНДР отметил, что страна всегда будет поддерживать РФ. Собеседники обсудили интересующие их вопросы и договорились продолжать тесные контакты.

