Shaman выступил перед Ким Чен Ыном и всей КНДР: кадры с концерта, укрепившего связь двух народов. Фоторепортаж

Shaman выступил с концертом в Пхеньяне ЦТАК / kcna.kp/Концерт посвящен Дню освобождения, или Дню независимости Кореи от оккупации Японии ЦТАК / kcna.kp/На мероприятии присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын ЦТАК / kcna.kp/Концерт прошел в Пхеньянском дворце спорта ЦТАК / kcna.kp/Песни «заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение» ЦТАК / kcna.kp/Дронов прибыл в КНДР несколько дней назад с делегацией Минкультуры ЦТАК / kcna.kp/Среди зрителей также присутствовал председатель Госдумы России Вячеслав Володин ЦТАК / kcna.kp/Выступали также ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и ансамбль песни и пляски ВДВ ЦТАК / kcna.kp/Выступившим на концерте исполнителям вручили корзины цветов ЦТАК / kcna.kp/В КНДР назвали песни Дронова «преисполненными национальной эмоцией российскими шедеврами» ЦТАК / kcna.kp/Энергию и эмоции высоко оценила публика ЦТАК / kcna.kp/Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам ЦТАК / kcna.kp/В КНДР отметили, что мероприятие открыло новую страницу в истории двустороннего культурного сотрудничества ЦТАК / kcna.kp/Ким Чен Ын подчеркнул, что концерт стал «моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран — КНДР и РФ» ЦТАК / kcna.kp/