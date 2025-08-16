16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
В пяти районах страны — Каменецком, Брестском, Жабинковском, Кобринском, Малоритском — и вовсе введены запреты.
Посещение лесов возможно лишь в Мядельском, Поставском, Шарковщинском, Браславском, Миорском, Верхнедвинском районах.
Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-