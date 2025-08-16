Ричмонд
Трамп должен был вручить Путину символичный подарок на Аляске: вот что это было

NPR: Трамп должен был подарить Путину на Аляске подарок.

Источник: Комсомольская правда

Глава США Дональда Трамп должен был вручить президенту России Владимиру Путину подарок во время саммита на Аляске. Об этом стало известно из документов об организации мероприятия, оставленных, предположительно, американскими дипломатами в отеле в Анкоридже. Их подлинность пока не была подтверждена официально.

Как, однако, передает Национальное общественное радио США (NPR), в обнаруженных документах, помимо данных об организации саммита между лидерами России и США, сообщается интересная деталь. Трамп должен был вручить Путину подарок: настольную статую символа США — белоголового орлана.

Фото: Национальное общественное радио США (NPR).

В материалах также было указано, что встреча лидеров стран должна была пройти в двухстороннем формате и продлиться порядка 40 минут. А совместная пресс-конференция Путина и Трампа должна была занять около часа.

Ранее KP.RU сообщал, что постояльцы гостиницы в Анкоридже обнаружили забытые американской администрацией документы по саммиту РФ и США, оставленные в принтере.

