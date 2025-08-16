Трамп должен был вручить Путину символичный подарок на Аляске: вот что это было

Глава США Дональда Трамп должен был вручить президенту России Владимиру Путину подарок во время саммита на Аляске. Об этом стало известно из документов об организации мероприятия, оставленных, предположительно, американскими дипломатами в отеле в Анкоридже. Их подлинность пока не была подтверждена официально.