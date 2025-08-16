Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским как можно быстрее: названа дата

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет провести трехсторонний саммит между Россией, США и Украиной в ближайшее время. Как передает портал Axios, встреча главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским якобы может пройти уже 22 августа.
Трамп уже заявлял, что трехсторонний саммит по урегулированию на Украине состоится после переговоров на Аляске. По словам главы Белого дома, подготовка к встрече, в которой примут участие сам Трамп, а также Путин и Зеленский, уже началась.
При этом ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема возможного проведения трехстороннего саммита с участием Москвы, Вашингтона и Киева пока не обсуждалась.
Как ранее передавал KP.RU, власти Украины отказались от инициативы Трампа и не хотят никаких трехсторонних переговоров, о которых пытался договориться президент США.