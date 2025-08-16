Четверо россиян вошли в сборную лучших игроков НХЛ XXI века

«Овечкин, Дацюк, Кучеров и Малкин — ведущие представители российского хоккея в НХЛ за последние 25 лет, их вклад в развитие лиги и успехи на льду невозможно переоценить», — говорится в заявлении НХЛ. При формировании сборной учитывались достижения спортсменов, начавших карьеру после 1 января 2000 года.