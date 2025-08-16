Россиянам рассказали о новой выплате для семей с детьми

Получить такую выплату смогут семьи, в которых дети не старше 18 лет (для учащихся очников — до 23 лет), родители исправно платили налоги в прошлом году, заявитель не имеет долгов по алиментам, а среднедушевой доход семьи за прошедший год не превышает полторы величины прожиточного минимума в регионе проживания. Заявления на получение выплат начнут приниматься с 1 июня по 1 октября 2026 года. Их можно подавать лично, через МФЦ или «Госуслуги».