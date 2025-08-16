Axios: Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.