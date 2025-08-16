Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

— Условия мира, которые Путин изложил на саммите с Трампом, включали в себя полный вывод украинских войск из двух восточных регионов… Однако, исходя из условий Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным, — говорится в материале.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация, что Зеленский отверг это предложение.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что не располагает информацией о каком-либо предварительном соглашении о «воздушном перемирии» между Киевом и Москвой. Так он прокомментировал недавние сообщения СМИ, отметив отсутствие подтвержденных данных.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше