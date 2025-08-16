Axios: Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
— Условия мира, которые Путин изложил на саммите с Трампом, включали в себя полный вывод украинских войск из двух восточных регионов… Однако, исходя из условий Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным, — говорится в материале.
Незадолго до этого СМИ сообщили, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация, что Зеленский отверг это предложение.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что не располагает информацией о каком-либо предварительном соглашении о «воздушном перемирии» между Киевом и Москвой. Так он прокомментировал недавние сообщения СМИ, отметив отсутствие подтвержденных данных.