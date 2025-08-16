Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что первым делом должен увидеть Трамп, посещая Беларусь, рассказал Кедми

«Первое, что я бы показал американцам, — Брестскую крепость, ту стену, где кровью написано “Умираю, но не сдаюсь”. Пусть он это увидит», — сказал Яков Кедми.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если президент США Дональд Трамп посетит Беларусь, первым объектом для его ознакомления должна стать Брестская крепость. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми.

«Первое, что я бы показал американцам, — Брестскую крепость, ту стену, где кровью написано “Умираю, но не сдаюсь”. Пусть он это увидит. Я не знаю, насколько это достоверно, но один из государственных деятелей, который увидел это, — Гитлер привел Муссолини в Брестскую крепость. Когда он увидел эту надпись, он сказал: “Их невозможно победить”. То есть Трамп, который пытается придать значение военной мощи и победам американской армии. Думаю, именно это место», — сказал Яков Кедми.

Почему разговор Лукашенко и Трампа стал ударом по европейской политике, пояснил Кедми «Конец конфронтации». Кедми о значении встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

Эксперт подчеркнул, что исторический символ Брестской крепости — не только памятник героизма советских солдат, но и урок для современного мира. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше