Что первым делом должен увидеть Трамп, посещая Беларусь, рассказал Кедми

«Первое, что я бы показал американцам, — Брестскую крепость, ту стену, где кровью написано “Умираю, но не сдаюсь”. Пусть он это увидит. Я не знаю, насколько это достоверно, но один из государственных деятелей, который увидел это, — Гитлер привел Муссолини в Брестскую крепость. Когда он увидел эту надпись, он сказал: “Их невозможно победить”. То есть Трамп, который пытается придать значение военной мощи и победам американской армии. Думаю, именно это место», — сказал Яков Кедми.