Что первым делом должен увидеть Трамп, посещая Беларусь, рассказал Кедми

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если президент США Дональд Трамп посетит Беларусь, первым объектом для его ознакомления должна стать Брестская крепость. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми.
«Первое, что я бы показал американцам, — Брестскую крепость, ту стену, где кровью написано “Умираю, но не сдаюсь”. Пусть он это увидит. Я не знаю, насколько это достоверно, но один из государственных деятелей, который увидел это, — Гитлер привел Муссолини в Брестскую крепость. Когда он увидел эту надпись, он сказал: “Их невозможно победить”. То есть Трамп, который пытается придать значение военной мощи и победам американской армии. Думаю, именно это место», — сказал Яков Кедми.
Эксперт подчеркнул, что исторический символ Брестской крепости — не только памятник героизма советских солдат, но и урок для современного мира. -0-