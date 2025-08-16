Ричмонд
Михаил Ефремов принес букет роз на могилу отца на Новодевичьем кладбище

Актер Михаил Ефремов пришел на Новодевичье кладбище в Москве, где навестил могилу своего отца, народного артиста СССР Олега Ефремова. Он оставил на месте погребения родителя букет роз. Об этом рассказал экскурсовод Виктор.

— На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить, — передает слова Виктора газета «Комсомольская правда».

Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля. Актер приехал в свою столичную квартиру и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить, поблагодарив всех за поддержку. Дочь Ефремова Вера тогда прогнала представителей СМИ из подъезда.

После возвращения домой актер начал соблюдать Великий пост и ходить на службу в храм. По словам соседей артиста, проблемой для него стало чрезмерное внимание к его персоне. «Вечерняя Москва» выяснила у экстрасенса Дарьи Мироновой, будет ли Ефремов вновь востребован в кино и какое будущее его ждет.

Позже появилась информация, что Ефремов расстался с супругой после 23 лет брака. Его нынешняя, пятая по счету жена — 53-летняя Софья Кругликова — приняла решение прекратить отношения с актером. Причиной стали постоянные ссоры и охлаждение чувств.