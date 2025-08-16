Под Могилевом патруль милиции дежурит у поля подсолнухов, которое стало популярным местом для фото у блогеров, сообщает телеканал ОНТ.
Угодья принадлежат птицефабрике «Романовичи» под Могилевом. По их словам, блогеры и любители эффектных фото на десятках авто приезжают на поле подсолнухов по вечерам. Там даже наметилась протоптанная дорожка. Правда, аграрии заметили, что непрошенные гости стали не просто фотографироваться в антураже плантации (а подсолнечник — ингредиент комбикорма для птиц), но и рвать себе букеты.
На птицефабрике, которая снабжает яйцами Могилевскую область, стали отмечать потери. Но сначала боролись с заезжими любителями фотографий и флоры своими силами: установили таблички с запретами и сообщением о штрафе до 30 базовых за порчу чужого имущества, а также камеры. Но когда и эти меры не помогли, обратились к правоохранителям. Теперь у поля (к слову, семена подсолнечника на нем предприятие в 2025-м засеяло впервые) дежурит патруль.
Также в телеэфире напомнили:
«Опасность может таиться внутри. Но не пугает ни обработка химикатами, ни дикие звери».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа в Беларуси, предупредив: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».