Под Могилевом патруль милиции дежурит у поля подсолнухов, которое стало популярным местом для фото

На птицефабрике, которая снабжает яйцами Могилевскую область, стали отмечать потери. Но сначала боролись с заезжими любителями фотографий и флоры своими силами: установили таблички с запретами и сообщением о штрафе до 30 базовых за порчу чужого имущества, а также камеры. Но когда и эти меры не помогли, обратились к правоохранителям. Теперь у поля (к слову, семена подсолнечника на нем предприятие в 2025-м засеяло впервые) дежурит патруль.