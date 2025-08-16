Белый дом отверг критику NPR после найденных в Анкоридже документов Госдепа США

Представители Белого дома отвергли критику Национального общественного радио США (NPR) относительно нарушения норм безопасности после того, как в отеле в Анкоридже нашли документы Госдепартамента США о саммите с Россией.
«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это “нарушением норм безопасности”», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, ее слова приводит телекомпания ABC.
В администрации США также отметили, что подобные «самопровозглашенные журналистские расследования» стали главной причиной, почему NPR никто не воспринимает всерьез и они больше не получают финансирование.
Ранее KP.RU сообщал, что документы о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, якобы принадлежащие Госдепу США, были найдены постояльцами отеля в Анкоридже на Аляске. В материалах были сведения о встрече глав государств, продолжительности саммита и запланированном обеде делегаций.