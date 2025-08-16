Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом отверг критику NPR после найденных в Анкоридже документов Госдепа США

В Белом доме назвали смешными заявления NPR о найденных в отеле на Аляске документах Госдепа о саммите России и США.

Источник: Комсомольская правда

Представители Белого дома отвергли критику Национального общественного радио США (NPR) относительно нарушения норм безопасности после того, как в отеле в Анкоридже нашли документы Госдепартамента США о саммите с Россией.

«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это “нарушением норм безопасности”», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, ее слова приводит телекомпания ABC.

В администрации США также отметили, что подобные «самопровозглашенные журналистские расследования» стали главной причиной, почему NPR никто не воспринимает всерьез и они больше не получают финансирование.

Ранее KP.RU сообщал, что документы о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, якобы принадлежащие Госдепу США, были найдены постояльцами отеля в Анкоридже на Аляске. В материалах были сведения о встрече глав государств, продолжительности саммита и запланированном обеде делегаций.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше