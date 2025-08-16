Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне недовольны тем, что не участвовавшим в боевых действиях командирам раздают ордена. Особенно сильно в национальной армии обделяют наградами бывших сотрудников Министерства внутренних дел.
По словам одного такого бойца, в течение последних пары лет он получил два ранения на передовой, но так и не удостоился никакой награды. Командир его роты в то же время «имеет кучу медалей и орденов», но при этом никогда не был в штурме.
— Как правило, в большинстве подразделений украинской армии действует простой принцип — награждать непричастных и наказывать невиновных, — передает ТАСС.
Пленный украинский боец рассказал, что командование ВСУ отправило в штурм женщину с тяжелыми ментальными заболеваниями из-за того, что та им надоела. По словам другого пленного, военное руководство на Курском направлении не считали нужным эвакуировать раненых, оставляя их без помощи.
До этого оператор беспилотного летательного аппарата украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии в Запорожской области. Еще один пленный военный ВСУ рассказал, что командование предлагало тянуть жребий на болтах, чтобы выбрать, кого отправить на позиции.