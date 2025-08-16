Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой до утра 17 августа

Дождь, гроза и ветер с порывами ветра до 14 метров в секунду до утра воскресенья, 17 августа, ожидаются в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Представители ведомства призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию на дороге и не парковать транспорт около деревьев и рекламных щитов. Тем, кто остается дома, настоятельно рекомендовали плотно закрыть окна, убрать предметы с балкона и отключить неиспользуемую технику от электрической сети.
— По возможности оставайтесь во время непогоды дома! Безопасность начинается с тебя! — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что похолодание придет в Московский регион 17 августа, температура воздуха на протяжении полутора недель будет на один-два градуса ниже климатической нормы.
Погода в Москве в предпоследнюю неделю августа не преподнесет сюрпризов, но и не порадует теплом. Подробным прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.